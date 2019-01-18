Лавров заявил, что наблюдателей РФ пригласили на выборы в Украину

Сергей Лавров (фото - Getty Images)

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласила представителей России в наблюдательную миссию, которая будет работать на выборах президента в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров заявил об этом сегодня на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом.

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"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", - сказал глава МИД РФ.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.

31 декабря 2018 года ЦИК ликвидировала пять избирательных участков, расположенных в России.