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18.01.2019, 17:08

Лавров заявил, что наблюдателей РФ пригласили на выборы в Украину

Лавров заявил, что наблюдателей РФ пригласили на выборы в Украину - Фото
Сергей Лавров (фото - Getty Images)

По его словам, Россия получила приглашение от ОБСЕ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласила представителей России в наблюдательную миссию, которая будет работать на выборах президента в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров заявил об этом сегодня на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом.

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"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", - сказал глава МИД РФ.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.

31 декабря 2018 года ЦИК ликвидировала пять избирательных участков, расположенных в России.

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Теги: выборы, президент, Сергей Лавров, обсе, наблюдатель
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