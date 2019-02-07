Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 13:58

Россиянам и их протеже запретили наблюдать за выборами в Украине

Россиянам и их протеже запретили наблюдать за выборами в Украине - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Принятые сегодня изменения вносятся в законы о выборах президента и народных депутатов, а также в закон о местных выборах

Реклама
Реклама

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека от ОБСЕ. Об этом из зала заседания парламента сообщил корреспондент LIGA.net.

За изменения в законы по поводу наблюдения за процессом выборов в Украине проголосовали 232 народных депутата.

Реклама

Правками в законодательство предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть гражданин страны, которая признана украинским парламентом страной-агрессором и/или страной-оккупантом.

Читайте также: Выборы-2019: хроника избирательной кампании - все новости

Также наблюдателем не могут быть лица, чьи кандидатуры предложены страной-агрессором/страной-оккупантом.

Эти изменения вносятся в законы о выборах президента и народных депутатов, и в закон о местных выборах.

Ранее в МИД РФ заявили, что планируют направить представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ на выборах президента в Украине. Павел Климкин заявил, что МИД не примет от наблюдателей из РФ.

В ОБСЕ позднее пояснили, что россияне делают в миссии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, агрессия России, БДИПЧ, выборы, обсе, запрет, голосование, наблюдатели, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 