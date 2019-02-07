Россиянам и их протеже запретили наблюдать за выборами в Украине

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека от ОБСЕ. Об этом из зала заседания парламента сообщил корреспондент LIGA.net.

За изменения в законы по поводу наблюдения за процессом выборов в Украине проголосовали 232 народных депутата.

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Правками в законодательство предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть гражданин страны, которая признана украинским парламентом страной-агрессором и/или страной-оккупантом.

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Также наблюдателем не могут быть лица, чьи кандидатуры предложены страной-агрессором/страной-оккупантом.

Эти изменения вносятся в законы о выборах президента и народных депутатов, и в закон о местных выборах.

Ранее в МИД РФ заявили, что планируют направить представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ на выборах президента в Украине. Павел Климкин заявил, что МИД не примет от наблюдателей из РФ.

В ОБСЕ позднее пояснили, что россияне делают в миссии.