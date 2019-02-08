Россия передумала направлять наблюдателей в Украину

Фото: ЕРА

Российская сторона приняла решение не направлять своих представителей в качестве наблюдателей на президентские выборы в Украину "из соображений безопасности". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Украина законодательно запретила гражданам страны-агрессора быть наблюдателями за выборами в Украине и отказалась аккредитовать российских представителей.

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В МИД РФ считают это "грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур".

"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - сказано в заявлении.

Российская сторона считает, что отсутствие их представителей среди наблюдателей на украинских выборах ставит результаты волеизъявления под сомнение.

Еще сегодня утром в РФ заявляли, что планируют направить своих наблюдателей в Украину.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьорг Солур Гисладоттир выразила сожаление о решении запретить гражданам РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами.