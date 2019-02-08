Россия все же отправит своих наблюдателей в Украину

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Двое российских наблюдателей в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерены вылететь в Киев для наблюдения за ходом украинской президентской кампании. Об этом заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета по правам человека Игорь Борисов, пишет Интерфакс.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет", - добавил Борисов.

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Он уточнил, что российские наблюдатели Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из Института общественной электоральной дипломатии вместе со коллегами по долгосрочной миссии наблюдения за выборами прибудут в Киев 11 февраля.

Вчера, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьорг Солур Гисладоттир выразила сожаление о решении запретить гражданам РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами.