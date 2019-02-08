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08.02.2019, 08:20

ОБСЕ прокомментировала запрет россиянам наблюдать за выборами

ОБСЕ прокомментировала запрет россиянам наблюдать за выборами - Фото
Фото: Facebook ОБСЕ

Решение Украины запретить гражданам страны-агрессора быть наблюдателями на выборах противоречит правилам ОБСЕ, заявила глава БДИПЧ

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Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьорг Солур Гисладоттир сожалеет о решении украинских властей запретить гражданам страны-агрессора РФ быть наблюдателями за выборами. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Гисладоттир заявила, что решение отказать в аккредитации гражданам одного государства "беспрецедентно" и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участников, которые желают наблюдать за ходом выборов.

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Она также напомнила, что наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

Вчера, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вчера заявил, что наблюдателей из РФ можно допустить на выборы-2019. МИД Украины ответил на это: отсутствие на выборах наблюдателей из страны-оккупанта не помешает миссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев.

Затем Волкер изменил свое мнение.

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Теги: БДИПЧ, выборы, обсе
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