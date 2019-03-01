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01.03.2019, 15:04

Боевики в Донбассе проводят военные учения - ГУР

Боевики в Донбассе проводят военные учения - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, с 26 февраля в ОРДЛО проводятся батальонные тактические учения

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Во временно оккупированном Донбассе боевики проводят военные учения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Мероприятия боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, проводятся синхронизировано с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа ВС РФ под непосредственным контролем и руководством офицеров штаба округа", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, с 26 февраля в ОРДЛО проводятся батальонные тактические учения с отработкой применения разведывательно-огневых/ударных контуров согласно единым требованиям, определенным в ВС РФ по организации боевой подготовки в текущем году.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: боевики, Донбасс, учения, рф
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