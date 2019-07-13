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13.07.2019, 20:43

Боевики в Донбассе ранили двух украинских военных

Боевики в Донбассе ранили двух украинских военных - Фото
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Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями оружия

С начала текущих суток боевики в Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино боевики стреляли из стрелкового оружия, рядом с Опытным - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Дважды террористы обстреляли окрестности Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новотроицкого стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела: дважды вблизи Зайцево - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина заявила, что, чем ближе к фронту, тем выше готовность украинцев к компромиссам с  кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР

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Теги: оос, боевики, Донбасс
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