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С начала текущих суток боевики в Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино боевики стреляли из стрелкового оружия, рядом с Опытным - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Дважды террористы обстреляли окрестности Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Новотроицкого стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела: дважды вблизи Зайцево - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина заявила, что, чем ближе к фронту, тем выше готовность украинцев к компромиссам с кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР.