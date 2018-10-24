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24.10.2018, 15:48

Боевики в Донецке задержали бывшего регионала - СМИ

Боевики в Донецке задержали бывшего регионала - СМИ - Фото
Сергей Богачев Фото: скриншот с видео

Бывший секретарь горсовета Донецка приехал на оккупированную территорию, чтобы посетить могилу отца

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В Донецке боевики террористической организации ДНР задержали бывшего секретаря горсовета Донецка и члена Партии регионов Сергея Богачева. Об этом сообщает издание Новости Донбасса со ссылкой на источники во временно оккупированном Донецке.

По информации источника, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

Боевики задержали его 22 октября на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева. При этом, по данным издания, экс-регионал месяц назад уже был здесь на похоронах отца.

Издание сообщает, что к Богачеву не пропускают адвокатов и родственников, а также не сообщают о состоянии его здоровья и условиях содержания.

В чем террористы обвиняют бывшего регионала, также на данный момент неизвестно.

Однако издание уточняет со ссылкой на свои источники, что "называющий себя в прошлом "главой администрации" Донецка Игорь Мартынов написал заявление о "краже" печати горсовета Богачевым в 2014 году".

29 сентября 2018 года в Донецке произошел взрыв, в результате которого госпитализировали троих человек.  Среди пострадавших - один из боевиков, кандидат в главари террористической организации ДНР Игорь Хакимзянов.

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Теги: боевики, задержание, Донецк, партия регионов, сергей богачев
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