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14.07.2019, 19:04

Боевики вынудили гражданского идти по минному полю к позициям ВСУ

Боевики вынудили гражданского идти по минному полю к позициям ВСУ - Фото
Фото: flickr МИД Литвы

Украинские военные поняли, что идет гражданский и подпустили человека к своим позициям

Российские оккупанты в Донбассе отправили 70-летнего гражданского на минное поле, надеясь спровоцировать ВСУ на огонь и обнаружить украинские позиции. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС.

Отмечается, что 13 июля днем боевики гибридной армии России запугали ​​гражданина Украины, жителя Донецка, 1949 года рождения, и заставили его идти по заминированной ими местности в сторону позиций украинских военных.

Сообщается, что военнослужащие на наблюдательном посту поняли, что видят гражданское лицо, и подпустили человека к своим позициям без риска для его жизни и здоровья.

13 июля боевики в Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: Донбасс, боевики, мины
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