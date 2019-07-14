Боевики вынудили гражданского идти по минному полю к позициям ВСУ

Фото: flickr МИД Литвы

Российские оккупанты в Донбассе отправили 70-летнего гражданского на минное поле, надеясь спровоцировать ВСУ на огонь и обнаружить украинские позиции. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС.

Отмечается, что 13 июля днем боевики гибридной армии России запугали ​​гражданина Украины, жителя Донецка, 1949 года рождения, и заставили его идти по заминированной ими местности в сторону позиций украинских военных.

Сообщается, что военнослужащие на наблюдательном посту поняли, что видят гражданское лицо, и подпустили человека к своим позициям без риска для его жизни и здоровья.

13 июля боевики в Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения.