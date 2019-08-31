Боевики запросили "тишину" и обстреляли бойцов ООС - штаб

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В районе Зайцево боевики запросили у украинских бойцов режим тишины, чтобы забрать тела уничтоженных диверсантов, а затем сами же открыли огонь, ранив украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Там рассказали, что боевики обратились с просьбой о "тишине", чтобы забрать тела своих погибших - членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка Азов.

В штабе говорят, что украинская сторона подтвердила "тишину".

"Однако враг имел другую цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести удар по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая рыжим "тишина", дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Во время обстрела один украинский военный получил ранения. Его состояние - средней тяжести.

Вчера, 30 августа, в Донбассе украинский военный погиб в результате обстрелов со стороны боевиков.