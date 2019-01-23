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23.01.2019, 14:20

Боевики запускают фейки о диверсиях ВСУ на химобъектах - ГУР

Боевики запускают фейки о диверсиях ВСУ на химобъектах - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, террористы специально организовали "показательные учения" во временно оккупированном Донбассе

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Российское оккупационное командование активизировало меры по навязыванию антиукраинских настроений местным жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Интенсивно распространяется дезинформация о якобы подготовке подразделениями объединенных сил провокаций и диверсий на местных объектах химической промышленности", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, боевики организовали проведение 22-25 января так называемых командно-штабных учений по "ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Ранее ГУР Украины сообщало о готовящейся химатаке РФ в Донбассе: в этих целях Россия провела в медиа кампанию по распространению фейков о якобы подготовке ВСУ теракта с использованием химикатов.

Командующий объединенными силами Сергей Наев заявил, что подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.

 

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Теги: боевики, война в донбассе, учения, гур, фейки
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