Более 60 млн грн. Экс-депутату сообщили о подозрении в коррупции

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2 октября сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали сообщение о подозрении бывшему народному депутату в совершении особо тяжких коррупционных преступлений. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

В этот же день по поручению прокуроров, детективы Национального антикоррупционного бюро в установленном законом порядке сообщили экс-депутату о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191 УК.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования были собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами госпредприятия Укрзалізничпостач на сумму более 20 млн грн, а также совершению в 2016 году покушения на незаконное завладение 43 млн гривен (уголовные производства относительно других фигурантов направлены в суд с обвинительными актами в течение 2017-2018 годов и в настоящее время переданы для рассмотрения в ВАКС).

В САП пишут, что сообщение о подозрении в содействии этим преступлениям составлено в отношении еще двух человек - финансового советника упомянутого народного депутата, а также экс-внештатного советника главы Администрации президента. Учитывая сведения об их отсутствии в настоящее время на территории Украины, приняты меры к вручению сообщений о подозрении определенным законом способом.

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