Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Более 60 млн грн. Экс-депутату сообщили о подозрении в коррупции

Более 60 млн грн. Экс-депутату сообщили о подозрении в коррупции - Фото
Фото: pixabay.com
02.10.2019, 20:26

В САП пишут, что сообщение о подозрении также составлено в отношении экс-внештатного советника главы АП

2 октября сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали сообщение о подозрении бывшему народному депутату в совершении особо тяжких коррупционных преступлений. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

В этот же день по поручению прокуроров, детективы Национального антикоррупционного бюро в установленном законом порядке сообщили экс-депутату о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191 УК.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования были собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами госпредприятия Укрзалізничпостач на сумму более 20 млн грн, а также совершению в 2016 году покушения на незаконное завладение 43 млн гривен (уголовные производства относительно других фигурантов направлены в суд с обвинительными актами в течение 2017-2018 годов и в настоящее время переданы для рассмотрения в ВАКС).

В САП пишут, что сообщение о подозрении в содействии этим преступлениям составлено в отношении еще двух человек - финансового советника упомянутого народного депутата, а также экс-внештатного советника главы Администрации президента. Учитывая сведения об их отсутствии в настоящее время на территории Украины, приняты меры к вручению сообщений о подозрении определенным законом способом.

Читайте также: 38 судей могут оказаться на скамье подсудимых - НАБУ

Напишите нам
сап Укрзалізничпостач коррупция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 