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38 судей могут оказаться на скамье подсудимых - НАБУ

38 судей могут оказаться на скамье подсудимых - НАБУ - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ
13.08.2019, 10:49

В Бюро надеются, что запуск Антикоррупционного суда поспособствует эффективному рассмотрению дел

По состоянию на 30 июня 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в суд дела по 38 судьям. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ заявили, что в августе прошлого года таких дел было почти в десять раз меньше – четыре, на скамье подсудимых тогда оказались судьи ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда в Днепре.

Однако суд так и не вынес решения по этим производствам.

В НАБУ уточнили, что среди причин были отпуска, болезни, занятость коллегии судей, поскольку для рассмотрения дел необходима коллегия из трех судов с опытом работы от пяти лет; неявка сторон дела; рассмотрение большого количества ходатайств.

"Надеемся, что в сентябре, когда начнет работу Антикоррупционный суд, в каждом из направленных НАБУ и САП в судебные инстанции дел будет поставлена "точка", - отметили в пресс-службе.

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