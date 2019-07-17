НАБУ и САП поддержали законопроект Зеленского об антикорсуде

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная комиссия поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского, по которому Антикоррупционный суд будет рассматривать дела только НАБУ и САП. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, опубликованном пресс-службой.

"Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно скорее принять соответствующий законопроект", - сказано также в сообщении.

НАБУ и САП заявляют, что, в случае непринятия законопроекта, "усилия по созданию Антикоррупционного суда как институции, призванной поставить точку в делах высокопоставленных чиновников и назначить им справедливое наказание за содеянные преступления, окажутся напрасными".

Поясняется, что сейчас, после передачи в антикоррупционный суд огромного количества дел – он слишком перегружен и не может быстро принимать решения.

8 июля законопроект Зеленского был подан в Раду.

10 июля Евросоюз призвал Верховную Раду принять поданный президентом законопроект о полномочиях Антикоррупционного суда, чтобы тот не был загружен работой по делам, которые не касаются топ-коррупции.