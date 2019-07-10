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10.07.2019, 13:20

ЕС призвал Раду принять законопроект Зеленского об антикорсуде

ЕС призвал Раду принять законопроект Зеленского об антикорсуде - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Мы призываем депутатов использовать последнюю пленарную сессию как можно эффективнее", - подчеркнули евродипломаты

Евросоюз призвал Верховную Раду принять поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект о полномочиях Антикоррупционного суда, чтобы тот не был загружен работой по делам, которые не касаются топ-коррупции. Об этом представительство ЕС в Украине написало в микроблоге Twitter.

"Мы призываем <...> принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - пишут евродипломаты.

В Брюсселе подчеркнули - "очень важно", чтобы антикорсуд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, и не был перегружен "тысячами других дел".

8 июля законопроект Зеленского был подан в Раду.

Антикорсуд разместится в здании на проспекте Победы, 41 в Киеве, где ранее был главный офис ликвидированного Брокбизнесбанка беглого олигарха Сергея Курченко, и начнет работу с 5 сентября.

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, евросоюз
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