Стало известно, когда заработает Антикоррупционный суд

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Высший антикоррупционный суд определил 5 сентября как дату начала работы суда, передает корреспондент LIGA.net.

Соответствующее решение было принято на сборах судей ВАС, которые состоялись сегодня, 7 мая. Также Антикоррупционный суд избрал следственных судей и утвердил положение и сборах.

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Ранее сегодня с третьей попытки главой Антикоррупционного суда избрали Елену Танасевич. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в антикоррупционный суд.

Также был избран заместитель главы суда. Им стал Евгений Крук. До ВАС он занимался адвокатской деятельностью.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент вскоре подписал этот закон. 6 марта 2019 года были объявлены победители конкурса в судьи антикорсуда.