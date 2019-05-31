Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 06:24

Бригада Укрэнерго попала в ДТП: есть погибшие - фото

Бригада Укрэнерго попала в ДТП: есть погибшие - фото - Фото
Фото: facebook.com/gynp.ternopil

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека, один - в больнице

В Тернопольской области в результате аварии 30 мая погибли четыре сотрудника НЭК Укрэнерго. Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук в Facebook.

По его словам, еще один сотрудник, водитель, получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада тернопольского участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие. При лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое наших коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении", - отметил Ковальчук.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Ковальчук выразил сочувствие семьям погибших.

В пресс-службе областной полиции уточнили, что, по предварительной информации, на автодороге около 16:00 не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

23 мая 2019 года на улице Парково-Сырецкая в Киеве военнослужащая Национальной гвардии попала в ДТП.


Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, бригада, Укрэнерго, всеволод ковальчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 