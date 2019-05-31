Бригада Укрэнерго попала в ДТП: есть погибшие - фото

Фото: facebook.com/gynp.ternopil

В Тернопольской области в результате аварии 30 мая погибли четыре сотрудника НЭК Укрэнерго. Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук в Facebook.

По его словам, еще один сотрудник, водитель, получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада тернопольского участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие. При лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое наших коллег, четвертый скончался в больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении", - отметил Ковальчук.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Ковальчук выразил сочувствие семьям погибших.

В пресс-службе областной полиции уточнили, что, по предварительной информации, на автодороге около 16:00 не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

23 мая 2019 года на улице Парково-Сырецкая в Киеве военнослужащая Национальной гвардии попала в ДТП.





