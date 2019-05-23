Военнослужащая Нацгвардии попала в ДТП в Киеве: фото, видео

На улице Парково-Сырецкая в Киеве военнослужащая Национальной гвардии попала в ДТП. В результате аварии женщина получила травмы. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Происшествие произошло у здания, в котором расположена редакция LIGA.net.

Участниками ДТП стали три автомобиля: легковой Hyundai, в котором была пострадавшая, внедорожник Hyundai и микроавтобус Ford.

В результате столкновения женщина ударилась головой о лобовое стекло, разбив его. Когда очевидцы открыли дверь автомобиля, оказалось, что военнослужащая находится в состоянии, близком к потере сознания.

На женщине была форменная одежда и шевроны Нацгвардии. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшая госпитализирована.