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Бунт в колонии в Ровенской области. Заключенные-переселенцы устроили пожар в здании

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 17:44
Бунт в колонии в Ровенской области. Заключенные-переселенцы устроили пожар в здании - Фото
Полицкая ИК (Фото - Facebook)

В ночь на 25 июля заключенные Полицкой исправительной колонии (№76) в Ровенской области устроили бунт. По информации областной прокуратуры, они забаррикадировались в жилой зоне, выбили окна и устроили пожар в столовой и карантинной зоне.

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Беспорядки инициировала часть осужденных, эвакуированных в Ровенскую область из Запорожской области.

"25 июля в два часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что в Полицкой исправительной колонии осужденные устроили бунт и уничтожают имущество. Кроме того, установлено также, что заключенные забаррикадировались в жилой зоне заведения и не допускали персонал, выбили окна и повредили мебель в жилых бараках, устроили пожар в карантинном помещении и столовой", – говорится в сообщении.

Ситуацию удалось взять под контроль.

Полиция сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 статьи 294 (массовые беспорядки), ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УК Украины.

Полицкая ИК №76 расположена в селе Иванчи недалеко от Володимерца в Ровенской области.

Андрей Водяный
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