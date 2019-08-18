"Был в самом пекле". Что говорят очевидцы пожара в Одессе

Фото: dsns.gov.ua

Во время пожара в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" в здании находились около 200 человек.

Постояльцы выбегали на улицу в пижамах, не успев забрать вещи и документы.

"Нам постучали в начале второго. Мы хотели собрать вещи, но когда открыли двери, шел угарный газ. Мы просто не успели ни вещи забрать, ни документы, ничего. Все осталось. Сказали, что второй этаж полностью обгорел. Но я звонила мужу на номер телефона, потому что телефон остался в номере, вызов пошел", - сказала одна из пострадавших, сообщает УСИ.

Постояльцы говорят, что в здании не сработала сигнализация.

"Я был, можно сказать, в самом пекле. Поскольку я спал в это время. Около двух часов - стук в дверь и крик "Выходим, выходим!". Вначале не понял, думал, просто какой-то шум, а потом, когда черный дым через щели пошел, тогда я моментально оделся. Ничего не успел взять, захватил только фуражку "Одесса" и выскочил…Я находился в самом конце, возле эпицентра. Но сигнализация не сработала", - уточнил другой пострадавший.

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