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Что известно о пожаре в Одессе: ГСЧС, полиция, владелец отеля

Что известно о пожаре в Одессе: ГСЧС, полиция, владелец отеля - Фото
Пострадавший при тушении пожара в Одессе спасатель (Фото: ДСНС України/Facebook)
17.08.2019, 14:34

Пожар в отеле "Токио Стар" унес жизни восьми человек, владелец отеля готов нести ответственность

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар", в огне погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщает ГСЧС.

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших и заявил, что за пожар должен ответить владелец отеля.

Представитель ГСЧС, пытавшийся провести в июле плановую проверку противопожарной безопасности, не был допущен в отель, заявил на брифинге заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.

Начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех назвал три версии причины пожара в одесском отеле "Токио Стар": поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня посетителями отеля.

Владелец отеля, Вадим Черный, заявил, что готов нести ответственность, если вина будет установлена, сообщило Hromadske.

В тяжелом состоянии госпитализированы семь человек, еще двое - в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших - иностранец из Сьерра-Леоне и ребенок, сообщает УП со ссылкой на доклад директора Департамента здравоохранения Одесской ОГА Игоря Гинжула.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего - отелей и санаториев.

Трое спасателей получили травмы при тушении пожара, на них обрушились конструкции крыши. Двое госпитализированы для обследования, их жизни ничто не угрожает, сообщает ГСЧС.

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одесса пожар Токио Стар
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