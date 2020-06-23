"Черный Черемош разбушевался". Видео мощного потока на реке в Карпатах

Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской и Черновицкой областях начались паводки: в горных реках резко поднялся уровень воды, порой до двух метров. Об этом сообщают местные отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.
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Оценить, что происходит, предлагает пользователь Facebook Ярослав Зеленчук. "Черный Черемош разбушевался", - подписал он сегодняшнее видео с узкой и обычно мелкой реки в восточных Карпатах.
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Видео: Світлана Петрівна
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