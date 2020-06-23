"Черный Черемош разбушевался". Видео мощного потока на реке в Карпатах

Фото: facebook.com/hucul.antikvar

Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской и Черновицкой областях начались паводки: в горных реках резко поднялся уровень воды, порой до двух метров. Об этом сообщают местные отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.

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Оценить, что происходит, предлагает пользователь Facebook Ярослав Зеленчук. "Черный Черемош разбушевался", - подписал он сегодняшнее видео с узкой и обычно мелкой реки в восточных Карпатах.

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Видео: Світлана Петрівна

В ночь на 23 июня в Верховинском районе в реке Белый Черемош обнаружили автомобиль, из которого звали на помощь: помочь не успели - машину унесло течением. Днем из реки извлекли тело женщины.

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