Чиновник Минрегиона пойман на взятке - полиция

Фото: npu.gov.ua

Сегодня правоохранители задержали должностное лицо министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, что главный специалист отдела управления госсобственности Минрегиона требовал $5 тысяч "отката" за предоставление в аренду помещения.

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Отмечается, что досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по статье УК - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

10 января сообщалось, что прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора.