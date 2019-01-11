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11.01.2019, 19:42

Чиновник Минрегиона пойман на взятке - полиция

Чиновник Минрегиона пойман на взятке - полиция - Фото
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители утверждают, что он требовал $5 тысяч "отката" за предоставление в аренду помещения

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Сегодня правоохранители задержали должностное лицо министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, что главный специалист отдела управления госсобственности Минрегиона требовал $5 тысяч "отката" за предоставление в аренду помещения.

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Отмечается, что досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по статье УК - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

10 января сообщалось, что прокуратура Киевской области разоблачила на взятке руководителя Донецкого облавтодора. 

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Теги: минрегион, взятка, коррупция
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