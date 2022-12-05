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Дела Майдана. Экс-беркутовец заочно получил рекордный срок заключения

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 16:34
Дела Майдана. Экс-беркутовец заочно получил рекордный срок заключения - Фото
Фото: facebook / HeavenlyHundredLawyers

Печерский районный суд Киева заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего сотрудника харьковского "Беркута" за жестокое избиение протестующего возле Администрации президента. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Адвокатская совещательная группа уточнила, что речь идет о беркутовце Игоре Садовниченко.

1 декабря 2013 года он избил резиновой дубинкой и ногами протестующего, лежавшего на проезжей части с наручниками на руках за спиной.

Такие действия квалифицировали как превышение служебных полномочий на исполнение явно преступного приказа, сопровождавшееся насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Садовниченко с 2015 года скрывается от следствия в России, поэтому рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Обвинительный акт по делу поступил в Печерский райсуд еще в ноябре 2018 года.

Офис генпрокурора указывает, что сейчас это самый строгий приговор в отношении милиционера.

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Андрій Водяний
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