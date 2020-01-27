Дело Гандзюк. Подозреваемый Левин в Болгарии изменил внешность

Задержанный в Болгарии подозреваемый в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин) изменил внешность. Идентифицировать его удалось только по отпечаткам пальцев. Об этом сегодня на брифинге в Болгарии сообщили представители болгарских правоохранительных органов, передает Слідство.Інфо.
"Левин изменил внешность так, что не был похож на фото из Интерпола. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев", - сказал болгарский правоохранитель.
Во время задержания Левина у него дома изъяли два паспорта - местный и зарубежный.
Левину запрещено покидать территорию страны, вскоре суд решит вопрос о его экстрадиции.
По данным болгарской полиции, украинец попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу.
24 января Офис генпрокурора сообщил, что в Болгарии задержан разыскиваемый подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Алексей Москаленко (Левин).