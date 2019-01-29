Дело о "жучках" у Холодницкого: производство закрыли на Новый год

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

СБУ закрыла уголовное дело против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого: его подозревали в разглашении данных предварительного следствия. О том, что производство было закрыто еще в конце 2018 года, пишет со ссылкой на письменный ответ Генпрокуратуры Украинская правда.

В документе говорится, что решение было подписано 29 декабря.

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Фото документа: Украинская правда

Руководитель САП проходил по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание) и ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) УК.

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30 марта 2018 года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняли в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ. 26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.

Дело получило название "аквариумного" после того, как в СМИ появилась информация, что "жучки" для прослушки в кабинете Холодницкого закрепили на стенке аквариума.

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