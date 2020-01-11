Денисова: Во взбунтовавшейся колонии пытали заключенных - видео

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мониторинговая группа уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружила у осужденных в Алексеевской колонии №25 телесные повреждения, информация по всем фактам будет передана правоохранителям. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, заключенные находятся в подавленном психологическом состоянии.

Денисова подчеркнула, что у одного из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена.

Уполномоченная по правам человека поручила своему представителю в восточных областях систематически посещать осужденных, чтобы исключить дальнейшее моральное и физическое давление на них.

8 января руководство Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове сообщило в сети о попытке отдельных заключенных дестабилизировать оперативную обстановку. В колонии ввели особый режим.

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