Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.06.2019, 19:25

Депутат облсовета поставлял боевикам оборудование для шахт - СБУ

Депутат облсовета поставлял боевикам оборудование для шахт - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум фигурантам

СБУ объявила о подозрении депутату Донецкого областного совета в поставках террористической организации ДНР промышленного оборудования для шахт на 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в течение 2018-2019 годов украинское машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в Россию. На самом же деле оборудование по схеме "прерванного транзита" доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в ОРДО.

Сотрудники СБУ задокументировали факт переправки оборудования на общую сумму более 50 млн грн.

Во время проведения обысков в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов дела изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки.

Также изъяты взрывные устройства и более 500 тыс грн.

"Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) УК", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум фигурантам.

26 июня в Киеве сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали террориста, сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: шахта, депутат, днр, терроризм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 