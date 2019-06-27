Депутат облсовета поставлял боевикам оборудование для шахт - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

СБУ объявила о подозрении депутату Донецкого областного совета в поставках террористической организации ДНР промышленного оборудования для шахт на 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в течение 2018-2019 годов украинское машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в Россию. На самом же деле оборудование по схеме "прерванного транзита" доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в ОРДО.

Сотрудники СБУ задокументировали факт переправки оборудования на общую сумму более 50 млн грн.

Во время проведения обысков в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов дела изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки.

Также изъяты взрывные устройства и более 500 тыс грн.

"Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) УК", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум фигурантам.

26 июня в Киеве сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали террориста, сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака.