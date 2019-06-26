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26.06.2019, 10:41

В Киеве задержали боевика - сына директора завода Луга-Нова: фото

В Киеве задержали боевика - сына директора завода Луга-Нова: фото - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным ГПУ, террорист проживал в Киеве

обновлено

В Киеве сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали террориста, сына гендиректора ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака.  Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга- Нова" - одного из основных спонсоров террористов ЛНР. Проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", - отметил Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Луценко отметил, что "в этом деле есть еще один непростой вопрос - не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой".

Пресс-секретарь генпрокура Лариса Сарган уточнила, что 25 июня прокуратура  Киевской области и СБУ на основании постановлений следственного судьи провели обыск по месту жительства Дмитрия Держака, где обнаружили и изъяли "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подготовлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Ранее главарь боевиков Леонид Пасечник присвоил Леониду Держаку так называемое звание почетного гражданина Луганска, до этого Держак заявлял о самовыдвижении на псевдовыборах главаря террористической организации ЛНР.

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк, который в 2014 году был одним из организаторов "референдума" террористов в Луганской области, собирается баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

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Теги: война, юрий луценко, леонид держак, дмитрий держак, луга-нова
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