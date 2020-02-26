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Депутата горсовета подозревают в организации продаж краденых автомобилей

Депутата горсовета подозревают в организации продаж краденых автомобилей - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
26.02.2020, 20:11

Офис генерального прокурора подозревает депутата Ужгородского горсовета в организации схемы продаж элитных автомобилей, похищенных в странах ЕС

Депутату Ужгородского городского совета сообщили о подозрении в организации схемы продаж элитных автомобилей, похищенных в странах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в преступной организации, которая занималась незаконным завладением элитными автомобилями на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие). В дальнейшем похищенные автомобили продавали на территории Украины.

Правоохранители заявляют, что по такой схеме в свободное обращение на территории Украины было реализовано более полусотни автомобилей. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Депутату сообщили о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 УК).

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Медведева Наталия
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