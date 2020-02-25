Подозревают в вымогательстве у подследственных. СБУ задержала полицейских: видео

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Служба безопасности задержала полицейских, подозреваемых в вымогательстве средств у фигурантов уголовных производств

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и прекратили противоправную деятельность должностных лиц Нацполиции из нескольких регионов, подозреваемых в вымогательстве средств у фигурантов уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, советник начальника ГУ Нацполиции Днепропетровской области и начальник сектора превенций одного из райотделов полиции Запорожской области якобы наладили схему вымогательства неправомерной выгоды от лиц, причастных к незаконному завладению имуществом граждан.

По данным СБУ, советника задержали в Запорожье при получении от жены одного из "черных риелторов" $3700 – правоохранители считают эти деньги частью оговоренной взятки за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности.

Отмечается, что одновременно в Приморске был задержан начальник сектора.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

В СБУ добавили, что работали совместно со следователями Госбюро расследований в Мелитополе и под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.

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Теги: Запорожье, вымогательство, полиция, сбу
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