Перестрелка в Днепре: спецназ задержал подозреваемых - видео и фото

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Сотрудники полиции провели 20 обысков и изъяли шесть автомобилей фигурантов по факту перестрелке в Днепре на улице Титова

25 февраля спецназ задержал двух подозреваемых по факту перестрелки в Днепре на улице Титова. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции. 

Перестрелка между двумя группами произошла 24 февраля. Пострадали три человека. Раненых доставили в больницу, где они были задержаны полицией. Участникам второй стороны конфликта удалось скрыться с места происшествия. 

По данным Нацполиции, конфликт имел бытовой характер и не был связан с бизнес-интересами. Сферы деятельности обеих групп сейчас изучаются следователями. Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Теги: перестрелка, Нацполиция, стрельба, днепр, спецназ
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