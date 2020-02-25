Перестрелка в Днепре: спецназ задержал подозреваемых - видео и фото

25 февраля спецназ задержал двух подозреваемых по факту перестрелки в Днепре на улице Титова. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Перестрелка между двумя группами произошла 24 февраля. Пострадали три человека. Раненых доставили в больницу, где они были задержаны полицией. Участникам второй стороны конфликта удалось скрыться с места происшествия.

По данным Нацполиции, конфликт имел бытовой характер и не был связан с бизнес-интересами. Сферы деятельности обеих групп сейчас изучаются следователями. Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Вчера в Днепре на улице Титова произошла перестрелка.

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