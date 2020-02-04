Надели наручники и били. В Днепре будут судить патрульных

Суд (фото - pixabay.com)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех сотрудников управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По данным ГБР, правоохранители обвиняются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

Установлено, что в апреле 2019 года, патрульные задержали и доставили в райотдел 59-летнюю женщину и ее 35-летнего сына, инвалида третьей группы, на которых жаловались соседи за якобы нарушение общественного порядка.

В отделе полиции правоохранители к женщине и ее сыну применили физическую силу. Надев наручники, один из полицейских, сел на спину мужчине, выкручивал пальцы на руке и наносил удары в лицо.

"Женщину поставили на колени и силой заводили ее руки за спину. Когда женщина уже лежала лицом к полу, патрульные несколько раз ударили ее в туловище и предплечье", - отметили в ГБР.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.