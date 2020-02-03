Избили в СИЗО при помощи охраны: расследуется гибель осужденного

Условия содержания в Одесском СИЗО (Фото - ombudsman.gov.ua)

Госбюро расследований начало расследовать избиение осужденного другими осужденными при содействии охраны в Одесском следственном изоляторе, что привело к его гибели. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двух осужденных незаконно впустили в камеру, где был другой осужденный, и избили его. В дальнейшем сотрудники СИЗО переместили избитого в карцер, где он умер.

Следствие установило, что один из сотрудников - начальник отдела СИЗО, в марте 2019 следователи задокументировали, что он вымогал и получил взятку $2 000 от за досрочное освобождение и непомещение в карцер. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в его отношении был направлен в суд.

Этот же начальник отдела причастен к тому, что осужденному незаконно разрешили свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов.

В декабре 2019 года в СИЗО в Кропивницком вводили особое положение , были прекращены предоставление свиданий и передача посылок.

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