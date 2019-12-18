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ЧП в Кропивницком СИЗО: запретили свидания и посылки

ЧП в Кропивницком СИЗО: запретили свидания и посылки - Фото
Фото: LIGA.net
18.12.2019, 14:15

Также усилена охрана и открыты два уголовных производства

В СИЗО в Кропивницком введено особое положение, прекращено предоставление свиданий и передача посылок. Об этом Государственная уголовно-исполнительная служба сообщает в Facebook.

Особый режим, кроме того, предусматривает усиление охраны и надзора, прекращение всех режимных мероприятий, проводимых с заключенными. 

Генеральная прокуратура сообщает, что открыты два уголовных производства: по факту насилия в отношении сотрудника СИЗО и по факту халатности администрации изолятора.

По версии следствия, 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой, также он отказался следовать в изолятор временного содержания Нацполиции, подстрекал других заключенных на неповиновение и массовые беспорядки. 

ГПУ отмечает, что в сентябре в Министерство юстиции было направлено письмо, в котором говорилось о нарушениях режима, неспособности руководства СИЗО контролировать ситуацию и рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.

  • Вчера бывший глава Пенитенциарной службы Сергей Старенький заявил, что в СИЗО в Кропивницком произошел бунт заключенных. Заключенные, подстрекаемые одним из "смотрящих", который ранее избил психолога, вырвались из камер и отобрали ключи у охраны.
  • 11 ноября министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине могут появиться частные СИЗО, однако позже сказал, что приватизация тюрем ведет к росту количества заключенных.

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