ЧП в Кропивницком СИЗО: запретили свидания и посылки

В СИЗО в Кропивницком введено особое положение, прекращено предоставление свиданий и передача посылок. Об этом Государственная уголовно-исполнительная служба сообщает в Facebook.
Особый режим, кроме того, предусматривает усиление охраны и надзора, прекращение всех режимных мероприятий, проводимых с заключенными.
Генеральная прокуратура сообщает, что открыты два уголовных производства: по факту насилия в отношении сотрудника СИЗО и по факту халатности администрации изолятора.
По версии следствия, 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой, также он отказался следовать в изолятор временного содержания Нацполиции, подстрекал других заключенных на неповиновение и массовые беспорядки.
ГПУ отмечает, что в сентябре в Министерство юстиции было направлено письмо, в котором говорилось о нарушениях режима, неспособности руководства СИЗО контролировать ситуацию и рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.
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