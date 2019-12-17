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В Украине не будет частных тюрем: министр объяснил, почему

В Украине не будет частных тюрем: министр объяснил, почему - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
17.12.2019, 07:01

По мнению Дениса Малюськи, приватизация тюрем ведет к росту количества заключенных

В Украине не будет частных тюрем, заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

По словам министра, частные тюрьмы - это большой бизнес, который заинтересован в том, чтобы заключенных было больше, и лоббирует увеличение их числа. Такой бизнес не заинтересован в перевоспитании заключенных, чтобы они выходили на свободу, и в более дешевых альтернативных методах наказания. Малюська сослался на опыт США и Великобритании, где тюрьмы частные и количество заключенных велико по сравнению со странами северной Европы.

  • В октябре стало известно об ужасных условиях содержания в Одесском и Киевском СИЗО.
  • 11 ноября Малюська заявил, что в Украине могут появиться частные СИЗО.
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тюрьма Денис Малюська пенитенциарная система
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