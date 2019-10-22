ГБР завело дело после расследования журналистов о тюрьмах: видео

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Следователи проверяют информацию, изложенную в расследовании журналистов Слідство.Інфо

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, изложенным в журналистском расследовании Тюрьма возможностей программы Слідство.Інфо. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В бюро заявили, что в программе содержится информация о возможных правонарушениях со стороны правоохранителей, которые якобы способствуют свободному перемещению заключенных за пределами места их содержания. Эту информацию проверяют следователи, под их вниманием - сотрудники уголовно-исполнительной службы и двух изоляторов - киевского и одесского.

Расследование ведут по статьям о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия; неправомерной выгоде должностным лицом - ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса соответственно.

  • 16 октября журналисты программы опубликовали фильм-расследование о коррупции в местах лишения свободы. "В украинской реальности кто-то ожидает решения суда в нечеловеческих условиях - с плесенью, избиением и вымогательством. При этом у других есть вполне комфортная жизнь - с алкоголем, телефонами, интернетом и частными стоматологами", - заявили журналисты.

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Теги: тюрьмы, расследование, журналисты, гбр, Слідство Інфо
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