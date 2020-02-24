Стрельба в Днепре. Есть раненые: видео

В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской.

"Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция", - рассказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.

В Чечеловском отделении полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области на вопросы редактора LIGA.net отвечать отказались, заявив, что вся информация есть в СМИ. В отделе по связям с прессой на телефонные звонки не отвечают.

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