Депутата Киевсовета подозревают в краже шести земельных участков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 25 февраля, депутату Киевсовета, экс-секретарю земельной комиссии сообщили о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, депутат, имея доступ к данным о наличии свободной земли, в течение 2008-2014 годов организовал схему завладения участками. Общая их стоимость – более 2,5 млн грн.

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К схеме, утверждают в САП, он привлек своего родственника, который искал подставных людей для приватизации на их имена участков в Голосеевском районе Киева. Потом депутат инициировал включение в повестку дня земельной комиссии вопроса о выделении земли этим людям. Общая площадь участков – 0,47 га.

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В прокуратуре уточняют, что это уже второй эпизод с возможным завладением земли депутатом. В сентябре 2017-го ему инкриминировали завладение еще тремя участками площадью в 0,26 га. Расследование было завершено и дело направили в суд.

Кроме этого, детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат получил в собственность и передал активы на общую сумму в 19,5 млн, законность получения которых не подтверждена доказательствами. Часть денег депутат потратил на покупку автомобиля класса люкс, остальное – инвестировано в корпоративные права и недвижимость.

18 февраля сообщалось, что из 180 дел, расследование которых завершили детективы НАБУ по состоянию на 31 января 2019 года, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд, по 48-ми судьи не назначили даже подготовительное заседание.