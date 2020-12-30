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Запугивали людей. СБУ задержала группу подозреваемых в разбое и похищениях – фото

30.12.2020, 17:37
Запугивали людей. СБУ задержала группу подозреваемых в разбое и похищениях – фото - Фото
Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба СБУ)

В Службе безопасности заявили, что блокировали в Днепропетровской области деятельность организованной группировки, которая, по данным спецслужбы, причастна к разбойным нападениям, похищениям и запугиванию граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительной версии следствия, в состав группировки входило до 15 человек с криминальным прошлым.

Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба СБУ)

В СБУ заявляют, что лидеры группировки организовали в области разветвленную сеть сбыта наркотиков и психотропов. По оперативной информации, ежемесячный оборот запрещенных веществ составлял около 6 млн грн, действовала группировка почти год.

По версии спецслужбы, в составе преступной организации было "силовое крыло", члены которого применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали им физической расправой.

Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба СБУ)

По предварительным данным СБУ, подозреваемые также причастны к похищению людей.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены оружие, гранаты, наркотические средства и деньги.

Правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в том, что они являются организаторами и активными участниками группировки.

Задержание подозреваемых (Фото: пресс-служба СБУ)

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Наталия Медведева
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