Дом судьи обстреляли из автомата и бросили гранату: фото

Фото: rv.npu.gov.ua

Ровенские полицейские расследуют факт посягательства на жизнь судьи. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию сегодня, 25 февраля, около 02:30 поступило сообщение, что неизвестный бросил взрывное предмет во двор 57-летнего жителя Ровно.

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Оперативники на месте происшествия установили, что в 01:55 неустановленное лицо бросило гранату во двор частного дома главы Ровенского городского суда. В результате взрыва поврежден фасад дома.

По данным полиции, взорвалась граната РГД-5.

"В направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. В результате взрыва никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

12 февраля 2019 года в Ровно под дверью частного дома ночью произошел взрыв.