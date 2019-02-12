В Ровно произошел взрыв: под двери дома бросили гранату - фото

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно под дверью частного дома сегодня ночью произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Об инциденте около 02:20 сообщила 47-летняя жительница областного центра.

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Полиция установила, что злоумышленник через незамкнутую калитку вошел на территорию частного дома и бросил под входные двери неизвестный взрывной предмет.

В результате взрыва поврежден фасад, оконное стекло входной двери, частично плитка на лестнице, навес и окно над дверью.

Фото: rv.npu.gov.ua

"В доме находились супруги и 15-летний сын. Никто из них не пострадал", - отметили в пресс-службе.

По результатам осмотра сотрудники взрывотехнического отдела предварительно установили, что взорвалась граната РГД 5. Ее обломки изъяли и отправили на экспертизу.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Местное издание Ровно Вечернее пишет, что в этом доме живет директор торгового центра-Д Елена Нездюр, дочь Ярослава Дикого, бывшего основателя и владельца рынка.

2 января 2019 года в Тернополе в результате взрыва один человек погиб, двое попали в больницу.