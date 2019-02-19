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19.02.2019, 23:29

Донбасс: боевики приблизили свои позиции у укреплениям ВСУ - ОБСЕ

Донбасс: боевики приблизили свои позиции у укреплениям ВСУ - ОБСЕ - Фото
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Террористы выкопали новую траншею вблизи Первомайского

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что 

Гибридные военные формирования РФ в Донбассе приблизили свои передовые позиции к позициям ВСУ в районе оккупированного Первомайского Донецкой области. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 19:30 18 февраля.

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Наблюдатели информируют, что 15 февраля беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил новую 200-метровую траншею, простиравшуюся с севера на юг западнее Первомайского. Сообщается, что она принадлежит боевикам (не было видно на изображениях от 22 августа 2018) и сокращает расстояние между передовыми позициями террористов и украинских объединенных сил.

18 февраля ОБСЕ сообщили, что двойной GPS-сигнал беспилотника СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению во время полета и БПЛА разбился вблизи Бердянки.

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Теги: Донбасс, обсе, беспилотник
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