Донбасс. Оккупанты подтянули гаубицы, танки и зенитки - ОБСЕ

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Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в Донбассе вблизи пяти населенных пунктов боевую технику российско-оккупационных войск, размещенную с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения - гаубицы, танки и зенитные установки. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что в районе временно оккупированного Яснодольска были зафиксированы пять буксируемых гаубиц, на полигоне вблизи Шимшиновки - 10 танков Т-72, возле Михайловки - три БМП-1, в районе Веселогоровки - одна БМП-2 и одна зенитная установка ЗУ-23-2, установленная на грузовик, вблизи Лобачева - три танка Т-64, семь БМП-1 и 2 МТ-ЛБ, в районе Сентяновки - три миномета 2Б14.

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26 февраля во временно оккупированном Золотом-5 патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.