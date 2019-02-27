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27.02.2019, 08:05

"Пули пролетели над головами": миссия ОБСЕ попала под обстрел

"Пули пролетели над головами": миссия ОБСЕ попала под обстрел - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Инцидент произошел 26 февраля в 58 километрах к западу от Луганска, пострадавших нет

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26 февраля во временно оккупированном Золотом-5 патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Утром патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на западной окраине Золотого-5 на расстоянии ориентировочно 500 м к востоку от восточного края участка разведения сил и средств в районе Золотого.

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Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке).

Трое членов патруля стояли возле автомобилей, а остальные были внутри. Ремонтные работы проводили шестеро рабочих Луганской водоснабжающей компании примерно в 100 м к западо-северо-западу от позиции наблюдателей.

"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 м к западо-северо-западу, а затем - звук от пуль, пролетевших примерно в 10 м над их головами", - отметили в пресс-службе.

После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали, по меньшей мере, в одно дерево в 5–10 м к юго-востоку от их местоположения.

"Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором", - уточнили в пресс-службе.

В 12:20 патруль ОБСЕ и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район.

О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось. Команда миссии вернулась на свою базу во временно оккупированную Кадиевку (бывший Стаханов, - ред.).

14 февраля 2019 года работники аварийной бригады, которые пытались сегодня восстановить подачу электричества для жителей Попаснянского района, попали под обстрел.

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Теги: обстрел, обсе, Золотое
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