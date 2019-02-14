Обстрел боевиков сорвал ремонт ЛЭП в Луганской области

Фото: facebook.com/tovleo

Работники аварийной бригады, которые пытались сегодня восстановить подачу электричества для жителей Попаснянского района, попали под обстрел. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение.

Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии. Никто не пострадал.

В ООО ЛЕО отмечают, что несмотря на договоренности и присутствие зеркального патруля ОБСЕ, оккупанты в 11:30 начали обстрел.

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Сообщается, что без света на данный момент остаются более 300 потребителей. Следующие работы запланированы на 15 февраля, если будут предоставлены гарантии о безопасности с стороны боевиков.

Повреждение линии ВЛ-6кВ ПС "Золотое-2" -ТП 425 на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло вчера ночью. Обесточены 6 трансформаторных подстанций (ТП), 5 из которых находятся на балансе ООО ЛЕО и одна ТП - насосная станция шахты "Золотое". Село Екатериновка Попаснянского района обесточено полностью.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации ДНР в течение 2019 года планируют провести "перепись населения" во временно оккупированном Донбассе, говорится в сводке группы Информационное сопротивление.