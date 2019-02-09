За сутки в Донбассе погиб один и двое военных ВСУ ранены: штаб

За минувшие сутки, 8 февраля, российские марианеткочные войска девять раз стреляли в сторону украинских войск. В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб и двое получили ранения. У боевиков несоизмеримые потери. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Украинские позиции обстреливались в районе Водяного, Павлополя, Авдеевки, Крымского, хутора Свободный и Зайцевого из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе города Авдеевка "зафиксирована работа вражеского снайпера".
Обороняясь, ВСУ подавляли вражеский огонь дежурными огневыми средства.
По данным разведки, 8 февраля, шесть оккупантов уничтожены и семеро ранены.
С начала текущих суток, 9 февраля, боевики огонь не открывали.
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