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Боты:
09.02.2019, 07:35

За сутки в Донбассе погиб один и двое военных ВСУ ранены: штаб

За сутки в Донбассе погиб один и двое военных ВСУ ранены: штаб - Фото
Донбасс (фото - Facebook/фонд Повернись живим)

В районе Авдеевки работал вражеский снайпер. У ВСУ один погибший и двое раненых в течение суток

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За минувшие сутки, 8 февраля, российские марианеткочные войска девять раз стреляли в сторону украинских войск. В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб и двое получили ранения. У боевиков несоизмеримые потери. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

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Украинские позиции обстреливались в районе Водяного, Павлополя, Авдеевки, Крымского, хутора Свободный и Зайцевого из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе города Авдеевка "зафиксирована работа вражеского снайпера".

Обороняясь, ВСУ подавляли вражеский огонь дежурными огневыми средства.

По данным разведки, 8 февраля, шесть оккупантов уничтожены и семеро ранены.

С начала текущих суток, 9 февраля, боевики огонь не открывали.

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Теги: оос, война, Донбасс, погибший
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