Донбасс. В Марьинке из-за обстрела боевиков получил осколочные ранения местный житель
Сегодня, 23 июля, в Марьинке был ранен местный житель. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По предварительным данным, 52-летний житель Марьинки получил осколочные ранения во дворе собственного дома в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела в 06:45. Он госпитализирован.
Полиция возбудила уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Согласно сводке штаба ООС, по состоянию на 07:00 с полуночи вооруженные формирования российской гибридной армии обстреляли Опытное из минометов калибра 120 мм.
ДОПОЛНЕНО В 19:00
В сводке штаба ООС за 17:00 сообщается, что российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор Марьинки из автоматических станковых гранатометов, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.
Украинские военные оперативно оказали раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное.
- 15 июля российские оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.
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