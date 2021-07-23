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Донбасс. В Марьинке из-за обстрела боевиков получил осколочные ранения местный житель

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23.07.2021, 16:47
Донбасс. В Марьинке из-за обстрела боевиков получил осколочные ранения местный житель - Фото
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Сегодня, 23 июля, в Марьинке был ранен местный житель. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По предварительным данным, 52-летний житель Марьинки получил осколочные ранения во дворе собственного дома в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела в 06:45. Он госпитализирован.

Полиция возбудила уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Согласно сводке штаба ООС, по состоянию на 07:00 с полуночи вооруженные формирования российской гибридной армии обстреляли Опытное из минометов калибра 120 мм.

ДОПОЛНЕНО В 19:00

В сводке штаба ООС за 17:00 сообщается, что российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор Марьинки из автоматических станковых гранатометов, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.

Украинские военные оперативно оказали раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное.

Читайте также: На Донбассе активизировались российские диверсанты и снайперы – разведка

Наталия Медведева
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обстрел Донбасс Марьинка
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