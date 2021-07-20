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На Донбассе активизировались российские диверсанты и снайперы – разведка

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 17:06
На Донбассе активизировались российские диверсанты и снайперы – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

В районе боевых действий на Донбассе активизировались российские диверсанты и снайперы. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.

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По данным ГУР, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевики усилили подготовку к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

На передовых позициях оккупантов увеличился личный состав подразделений разведки и снайперских пар, которые недавно прошли спецподготовку в учебных центрах Ростовской области России.

Командование ВС РФ провело для оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе:

- сборы с корректировщиками артиллерийского огня;

- учения с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;

- учения с боевыми стрельбами артиллерийских расчетов по наступательной тематике.

  • 2 июля сообщалось, что российские военные обустраивают на Донбассе новые полигоны для подготовки боевиков гибридной армии.
  • 6 июля ГУР сообщило, что Россия отправила на Донбасс офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Читайте также: Разоблачены два главаря террористов, которые пытали украинских военных – контрразведка СБУ

Наталия Медведева
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боевики Донбасс разведка гур
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