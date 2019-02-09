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09.02.2019, 20:27

Драка полиции с членами С14: ГПУ открыла дело против полицейских

Драка полиции с членами С14: ГПУ открыла дело против полицейских - Фото
Фото: facebook.com/LarysaSargan

В Генпрокуратуре говорят, что полицейские превысили служебные полномочия

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ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции, которые сегодня в Киеве задержали около 40 молодых людей, пытавшихся, по заявлению полиции, штурмовать одно из управлений на Подоле. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она уточнила, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения "о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)".

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Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР.

Продолжаются следственные действия.

"9 февраля 2019 около 17 часов по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 20 возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим", - написала Сарган.

Сегодня полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади, где должна  была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

К управлению полиции для "поддержки" задержанных прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов.

В результате были задержаны около 40 человек. Трое полицейских госпитализированы.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, у задержанных изъяли ножи, пистолеты, кастеты.

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Теги: полиция, гпу, С14, юлия тимошенко, катя гандзюк
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